Проезд в автобусах и трамваях Липецка подорожает на четыре рубля с 15 февраля

В Липецке подорожает проезд в общественном транспорте Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 15 февраля на четыре рубля повышают цены на проезд в автобусах и трамваях. Старые тарифы - 23 рубля по карте и 28 наличкой. Со среды в общественном транспорте липчане будут платить уже 27 рублей по карте и 32 рубля наличными. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Так, о повышении цен попросили сами перевозчики, так как расходы на содержание транспорта увеличиваются. По их расчетам, поднимать плату за проезд нужно было еще больше, но в итоге сошлись на четырех рубля. Все из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, топливо и тд.

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