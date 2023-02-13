Пять поросят и корова погибли в горящем сарае в селе под Липецком

Пожар в селе Паршиновка под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 12 февраля в Липецкой области в пожаре погиб скот. В селе Паршиновка Добринского района вспыхнул деревянный сарай. С огнем боролись 2 спасательных расчета и 2 добровольца, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Несмотря на их усилия, конструкция полностью сгорела, а также 5 поросят и корова.

В тот же день в селе Косыревка Липецкого района полыхала деревянная баня. Увы, пламя не пощадило постройку. В областном центре на улице Бардина 2 пожарных отделения тушили дом и надворную постройку. Огонь повредил крышу здания и вещи на площади 5 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".