Управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за трещины в пятиэтажке на Вермишева в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей за трещины в пятиэтажке на улице Вермишева. Жители дома 11/2 пожаловались на работу ООО «ГУК «Октябрьская»» в Госжилинспекцию.

В результате проверки, сотрудники ГЖИ нашли нарушения – управляющая компания, действительно, не следила за состоянием многоэтажки. В доме в районе квартиры кровля отслаивается, а на вентиляционной шахте – трескается. Мировой суд назначил компании штраф в 125 000 рублей по части 2 статье 14.1.3 КоАП.

Напомним, в Липецке к концу 2023 года сдадут два дома для переселенцев из аварийного жилья на ЛТЗ. На улице Бачурина дом №2 строители работают над десятым этажом. Параллельно вставляют оконные блоки и монтируют инженерные коммуникации в подвале. В доме №9 на улице Краснознаменная приступили к шестому этажу.