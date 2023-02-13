58-летний водитель Сузуки погиб в ДТП с КамАЗом на трассе под Липецком

Смертельное ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 12 февраля в Липецкой области случилось смертельное ДТП. На трассе Дон в Хлевенском районе Сузуки наехал на ограждение, а потом машину откинуло на КамАЗ. По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки не справился с управлением. Он скончался на месте. Его 53-летняя пассажирка получила травмы. Проводится расследование.

В тот же день в Липецке на улице Сселковская 34-летняя женщина за рулем Мицубиси столкнулась с Ладой Ларгус. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ее доставили в больницу.

Липчан просят строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.