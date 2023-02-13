Мокрый снег и до +2 градусов в Липецкой области 14 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 14 февраля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. В День всех влюбленных будет оттепель. Ночью временами снег, от 1 до 6 градусов ниже ноля. Днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В среду 15 февраля в областном центре станет чуть холоднее. В темное время суток столбик термометра опустится до -6 градусов. Ночью синоптики обещают снегопад. Днем до 2 градусов со знаком минус, после обеда возможен снег. Ветер северный 8-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.