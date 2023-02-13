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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:32

Правительство РФ выделило Липецкой области 206,5 млн на развитие туристического центра Ельца

Из регионального бюджета потратят еще 11,3 миллионов
Василиса РОЖКОВА
Правительство РФ выделило Липецкой области 206,5 млн на развитие туристического центра Ельца

Правительство РФ выделило Липецкой области 206,5 млн на развитие туристического центра Ельца

Фото: Василиса РОЖКОВА

На развитие туристического кода центра Ельца Правительство РФ выделило Липецкой области 206,5 миллионов рублей. Летом прошлого года проект победил в конкурсе Ростуризма. В первую очередь, специалисты обновят дизайн-код старинной улицы Мира – Елецкого Арбата. В 19 веке ее считали центром города и называли Торговой, потому что многие купцы строили здесь свои дома с лавками и магазинами. Улица сохранила прежний облик до настоящего времени.

Также в городе планируют открыть информационный центр, который будет знакомить с елецкими достопримечательностями и экскурсиями. Здесь будут торговать изделиями местных ремесленников и сувенирами, сообщает пресс-служба Облсовета.

Из регионального бюджета на проектирование Ельца потратят еще 11,3 миллионов. В городе поменяют фасадные вывески и архитектурную подсветку зданий, поставят новые арт-объекты и адаптируют улицы для людей с инвалидностью. В перспективе – развитие туристической инфраструктуры.