Правительство РФ выделило Липецкой области 206,5 млн на развитие туристического центра Ельца Фото: Василиса РОЖКОВА

На развитие туристического кода центра Ельца Правительство РФ выделило Липецкой области 206,5 миллионов рублей. Летом прошлого года проект победил в конкурсе Ростуризма. В первую очередь, специалисты обновят дизайн-код старинной улицы Мира – Елецкого Арбата. В 19 веке ее считали центром города и называли Торговой, потому что многие купцы строили здесь свои дома с лавками и магазинами. Улица сохранила прежний облик до настоящего времени.

Также в городе планируют открыть информационный центр, который будет знакомить с елецкими достопримечательностями и экскурсиями. Здесь будут торговать изделиями местных ремесленников и сувенирами, сообщает пресс-служба Облсовета.

Из регионального бюджета на проектирование Ельца потратят еще 11,3 миллионов. В городе поменяют фасадные вывески и архитектурную подсветку зданий, поставят новые арт-объекты и адаптируют улицы для людей с инвалидностью. В перспективе – развитие туристической инфраструктуры.