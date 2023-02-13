Лыжня России в Липецке пройдет в субботу 18 февраля Фото: Василиса РОЖКОВА

18 февраля, в субботу, в Липецке пройдет «Лыжня России». Во вторник, 14 февраля, специалисты начнут готовить трассу. Напомним, гонку планировали устроить 11 февраля, но из-за нехватки снега организаторы решили перенести мероприятие. Место проведения не изменилось – база отдыха «Алые паруса» в селе Пады на улице Усманская дом 1А.

В 11:30 начнется представление – костюмированный забег без возрастных ограничений. Лыжники стартуют в 12:00. На дистанцию в 5 километров приглашают участников до 18 лет, а в 10 километров – от 18 и старше. Онлайн-регистрация на участие в зимнем событии закончится 17 февраля в 12:00. Порядок остался прежним.

Также для спортсменов на базе будет работать ярмарка с продуктами местных производителей, сообщает пресс-служба регионального УФКС.