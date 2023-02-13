В Липецке ожидается гололед в ночь на 14 февраля

В Липецке ожидается гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь с 13 на 14 февраля в Липецке ожидается гололед. В понедельник вечером синоптики обещают мокрый снег. Ночью же могут ударить морозы до 5 градусов. Липчане призывают быть внимательными и осторожными.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к ухудшению погоды готовятся городские службы. В 20.00 на улицы города выйдут 30 машин спецтехники. Специалисты обработают реагентами подъемы и спуски, мосты и кольцевые развязки. Затем - проезжие части, по которым передвигаются автобусы.

С 4.00 начнут расчищать внутриквартальные проезды, тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам. Этим займутся 120 дворников.

Напомним, что во вторник 14 февраля синоптики обещают мокрый снег и до +2 градусов. Подробный прогноз погоды здесь.