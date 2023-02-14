Двух ушедших из интерната подростков ищут под Липецком

В Липецкой области ищут подростков Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут подростков. В понедельник 13 февраля в селе 2-е Тербуны пропали 15-летний Тутыхин Иван Николаевич и 16-летний Федотов Владимир Евгеньевич. Около 14.00 они ушли из ГБОУ «Специальная школа - интернат» по улице Советской.

Приметы Ивана Тутыхина: на вид 16 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: черно-белая спортивная куртка, коричневые джоггеры, черные кроссовки.

Приметы Владимира Федотова: на вид 14 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: красная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел парней или знает, где они могут находиться, просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.