На замену лифтов в многоэтажках в Липецкой области потратят 300 миллионов рублей за три года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за три года потратят 300 миллионов рублей на замену лифтов в многоэтажках. В период с 2023 по 2025 год специалисты обновят 100 подъемников из 502. В многоквартирных домах поставят энергосберегающие модели. А кнопки в кабине лифта сделают со шрифтом Брайля. Рельефно-точечные тактильные цифры облегчат жизнь плохо видящим жильцам. Также во время поездки аудиодиспетчер будет озвучивать номер этажа, сообщает пресс-служба регионального ФКР.

Напомним, из федерального бюджета региону выделили 206,5 миллионов рублей на развитие туристического центра Ельца, а из регионального – еще 11,3 миллионов. В городе обновят дизайн-код улицы Мира – одной из самых старинных. Также планируют создать информационно-туристический центр с сувенирами от местных ремесленников. В Ельце появятся новые арт-объекты, фасадные вывески и архитектурная подсветка зданий.