18 жителей Липецкой области заболели гриппом за неделю Фото: Василиса РОЖКОВА

За неделю в Липецкой области гриппом заболели 18 человек. Врачи зарегистрировали ОРВИ у 8 579 пациентов за неделю – показатель заболеваемости увеличился до 77 на десять тысяч населения.

Большинство зараженных – из областного центра. В Липецке выявили 5 733 случая ОРВИ, из них 11 – гриппа. Уровень заболеваемости вырос до 115,5 на десять тысяч населения, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Исследования показали, что в регионе преобладают вирусы гриппа и РС-вирусы – 45% и 19% соответственно. Инфекцию парагриппа, бокавируса и сезонного коронавируса подхватили по 3-5%.

Липчанам напоминают о мерах профилактики респираторных заболеваний:

– постарайтесь меньше времени находиться в многолюдных местах;

– надевайте маску в общественных местах;

– придя с улицы, не забывайте мыть руки и пользоваться антисептиком;

– соблюдайте социальную дистанцию, особенно, с людьми с признаками заболевания;

– делайте влажную уборку и проветривайте помещение;

– проконсультируйтесь с врачом и выберите лекарства, которые помогут повысить иммунитет;

– не занимайтесь самолечением.