Суд по иску на 892,8 миллиона с фабрики Рошен в Липецке перенесли на 21 марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Судебное разбирательство с кондитерской фабрикой «Рошен» в Липецке перенесли на 21 марта 2023 года. В этот вторник, 14 февраля, в Арбитражном суде начали предварительное заседание по иску ООО «Рошен» к АО ЛФК «Рошен» в размере 892,8 миллионов рублей. Однако участники дела не явились в зал суда. До заседания юрист ООО «Рошен» просил суд отложить разбирательство. Ходатайство удовлетворили.

Напомним, истец утверждает, что заключил договоры займа с кондитерской фабрикой в Липецке с марта 2014 по январь 2019 года. Однако липецкое предприятие лишь частично вернуло деньги. В январе 2022 года ООО «Рошен» потребовал от заемщика погасить долг, но реакции не последовало. Тогда истец обратился в суд, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.