Вечер памяти рок-музыкантов Егора Летова и Александра Башлачева пройдет в музее Липецка Фото: "КП" Архив

19 февраля в Липецком областном краеведческом музее пройдет вечер памяти рок-музыкантов Егора Летова и Александра Башлачева. Мероприятие начнется в 16:00.

В начале программы культуролог Максим Плесеинов прочитает лекцию о жизни и творчестве исполнителей. Искусствовед расскажет о том, какое влияние на русскую культуру оказала музыка Летова и Башлачева. Приглашенные липецкие артисты представят авторские стихи и песни. Также гости смогут насладиться игрой Сергея Pijon на необычном инструменте – ханге.

Кстати, это не единственная творческая встреча в стенах музея. Учреждение запускает новый проект «Люди». Вечер памяти Егора Летова и Александра Башлачева – первая из цикла, сообщает пресс-служба регионального управления культуры и туризма.

Напомним, липецкие музеи готовятся к народному празднику – Масленице. 26 февраля в историко-культурном музее и Городской управе горожан ждут развлекательные программы с мастер-классами, чаепитием и сувенирами.