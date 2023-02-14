Более 180 миллиардов накопили в банках жители Липецкой области к началу 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

К началу 2023 года жители Липецкой области накопили в банках более 180 миллиардов рублей. Сумма на счетах выросла на 12% за прошлый год. Кстати, липчане предпочитают открывать депозиты в рублях – их оформили почти 96% вкладчиков. Доходы от рублевых вкладов больше, чем валютные.

Представим, что 3, 5 или 8 лет назад человек положил в банк одну и ту же сумму в рублях и в валюте. Но сегодня депозит в рублях принес бы существенно больше денег, чем в долларах или евро, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Кроме того, санкции не представляют опасности для рублевых счетов. Вклады в размере 1,4 миллиона рублей также застрахованы государством.

За 2022 год средства предприятий и организаций превысили 37 миллиардов рублей, а суммы на депозитах индивидуальных предпринимателей – 9 миллиардов.