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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 15:03

Минометную мину калибром 82 миллиметра нашли в гараже под Липецком

Спасатели уничтожили боеприпас на специализированном полигоне
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Минометную мину калибром 82 миллиметра нашли в гараже под Липецком

Минометную мину калибром 82 миллиметра нашли в гараже под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 14 февраля в Данковском районе нашли минометную мину калибром 82 мм. Ее обнаружили в одном из гаражей ОМВД по время ремонта. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, аварийно-спасательный отряд вывез вину на специализированный полигон. Там опасный предмет уничтожили.

Напомним, что на прошлой неделе в Добринском районе взорвали ручную гранату с запалом. Спасатели просят липчан не забывать про правила безопасности при обнаружении боеприпасов. Взрывоопасные предметы нельзя трогать, пинать, перекатывать с места на место. Запрещено бросать их в воду, закапывать в землю, разбирать или разводить рядом костер.

Если вы нашли боеприпас, нужно звонить по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.