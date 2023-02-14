Минометную мину калибром 82 миллиметра нашли в гараже под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 14 февраля в Данковском районе нашли минометную мину калибром 82 мм. Ее обнаружили в одном из гаражей ОМВД по время ремонта. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, аварийно-спасательный отряд вывез вину на специализированный полигон. Там опасный предмет уничтожили.

Напомним, что на прошлой неделе в Добринском районе взорвали ручную гранату с запалом. Спасатели просят липчан не забывать про правила безопасности при обнаружении боеприпасов. Взрывоопасные предметы нельзя трогать, пинать, перекатывать с места на место. Запрещено бросать их в воду, закапывать в землю, разбирать или разводить рядом костер.

Если вы нашли боеприпас, нужно звонить по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.