Липецкие хоккеисты во второй раз в сезоне-2022/23 выиграли с «сухим» счетом

У «Липецка» 30 очков и девятое промежуточное место. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске местный «Сокол» принимал МХК «Липецк». Уже после первого периода наши земляки предопредели исход противостояния, забросив три безответных шайбы. Второй безголевой игровой отрезок ни на что не повлиял. В третьем липчане продолжили наращивать свое преимущество. Дубль оформил Артур Коростилев (6-я, 55-я), по разу отличились Федор Попов (14-я), Арсений Лащенов (19-я) и Никита Попадьин (50-я). Итог – 5:0 в пользу «Липецка».

Это уже вторая победа липецкого клуба без пропущенных голов в этой кампании. 25 сентября липчане выиграли в Новочебоксарске у местного «Сокола» (2:0).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 53 очка) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (50). У «Липецка» 30 очков и девятое промежуточное место. Теперь сегодня, 15 февраля, наши парни проведут повторный матч в Курске. Начало в 18:30.