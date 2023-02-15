Два пожарных расчета тушили грузовик МАЗ на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 14 февраля в Липецкой области на трассе М4 Дон вспыхнул грузовик МАЗ. Машина загорелась в Елецком районе. На место происшествия прибыли 2 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, огонь повредил подкапотное пространство, лакокрасочное покрытие кабины и передние покрышки на площади 7 кв.м.

В тот же день в Липецке горела квартира в пятиэтажном доме. Жильцы смогли справиться с пламенем до приезда пожарных. Еще одну квартиру на Космонавтов тушили 5 спасательных отделений. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь повредил вещи и отделку на площади 10 кв.м.

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