Водитель и трое пассажиров пострадали в ДТП с иномарками в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 14 февраля в Липецке в ДТП с двумя иномарками пострадали водитель и трое пассажиров. На улице Гагарина Рено-Логан въехал в стоящий Опель-Астра. Травмы получили 35-летняя женщина-водитель второй легковушки и ее 14-летняя пассажирка, а также 34-летний мужчина и 66-летняя женщина из Рено. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили. Предварительно, в аварии виноват 43-летний водитель Рено - неправильно выбрал дистанцию.

В тот же день на улице Гагарина областного центра 32-летняя женщина за рулем Хэндэ-Солярис сбила 9-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла вне пешеходного перехода. В больнице школьницу осмотрели медики и отпустили домой. Проводится расследование.