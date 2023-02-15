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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:33

На четырех улицах Липецка отключили воду из-за утечки на Неделина

Порыв трубы выявили у дома №57
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На четырех улицах Липецка отключили воду из-за утечки на Неделина

На четырех улицах Липецка отключили воду из-за утечки на Неделина

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 15 февраля в Липецке из-за утечки на трубопроводе внепланово отключили холодную воду. Порыв трубы выявили у дома №57 по улице Неделина. На место происшествия направили бригаду специалистов. Они найдут ветхий участок и отремонтируют сеть.

Из-за этого с 11.00 без воды остались жители улиц Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 53, 55; проспекта Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27; площади Победы, 3.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №57 по Неделина. Липчанам приносят извинения за вынужденные неудобства. В компании обещают приложить все усилия, чтобы как можно скорее вернуть воду в дома. Дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской РВК по телефонам: *175, 236-175.