Бесплатно прививать животных от бешенства в Липецке начнут с 4 марта

Бесплатно прививать животных от бшенества в Липецке начнут с 4 марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 4 марта животных начнут бесплатно вакцинировать от бешенства. Сделать прививку питомцу можно будет в течение двух месяцев. В это время в областном центре развернутся 55 мобильных пункта. С графиком работы Левобережной - 55-81-00 и Правобережной - 48-20-00 ветеринарных лечебниц можно ознакомиться по ссылкам.

В прошлом году в Липецке случаев бешенства не зарегистрировали. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все благодаря комплексным мерам. Специалисты регулярно раскидывают брикеты с вакциной для бездомных и диких животных, а также проводят месячники против бешенства.

Напомним, что в 2023 году опасным заболеванием заразилась кошка в Добринском районе. Ветеринары подтвердили диагноз и ввели на территории карантин.