Под Липецком арестовали мужчину, который до смерти избил соперника из ревности Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области арестовали 26-летнего мужчину, который до смерти избил соперника из ревности. На него завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти потерпевшего».

По данным следствия, ночью 8 февраля в Данковском районе пьяный мужчина пришел к квартире, где, как он полагал, гостила его знакомая. Подозреваемый поругался с хозяином помещения и избил его, нанося удары кулаками и ногами по всему телу. 42-летний пострадавший скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Его тело 12 февраля обнаружили соседи.

Злодея заключили под стражу. Он признал вину и подтвердил свои показания на месте происшествия. Расследование продолжается.