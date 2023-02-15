Под Липецком мужчина от злости разбил три окна в доме своей бывшей

Под Липецком мужчина разбил три окна в доме своей бывшей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецком районе 44-летний мужчина разбил три окна в частном доме. Это произошло в январе в селе Крутые Хутора. Ущерб составил 6 300 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что в доме живет женщина, которая ранее встречалась с хулиганом. В тот злополучный день липчанин пришел к своей знакомой. Дома никого не было, но он решил, что его игнорируют. Он разозлился и разбил три стеклопакета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, соседи видели, как злодей разбивал окна, и сообщили обо всем хозяину дома. Тот уже заявил в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.