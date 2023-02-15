В Липецкой области до 8 градусов мороза и небольшой снег 16 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 16 февраля в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным синоптиков, небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -13 градусов. Днем в регионе от 3 до 8 градусов мороза. Ветер северный 5-14 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В пятницу 17 февраля в Липецке будет сухо и холодно. В темное время суток около 11 градусов ниже ноля. Днем в областном центре 6 градусов со знаком минус. Ветер северной четверти 3-5 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 755 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 3 минуты. Солнце поднимается над горизонтом в 7.34. Заходит в 17.37. Луна стареющая.