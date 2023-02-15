В День памяти воинов-интернационалистов 300 жителей возложили цветы на площади Героев в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду, 15 февраля, на площади Героев в Липецке прошел митинг. Мероприятие посвятили Дню памяти воинов-интернационалистов и 34 годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Около 300 горожан пришли возложить цветы к монументу «Скорбящие матери», сообщает пресс-служба мэрии. Собравшиеся почтили помять погибших минутой молчания. В Афганской войне участвовали более 2 500 жителей Липецкой области. 72 солдата погибли, 65 липчан получили инвалидность.

Напомним, 3 февраля в Липецке в честь военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, открыли мемориальные доски. Память бывших выпускников Романа Попова и Андрея Лобкиса почтили в гимназии №69. На церемонию пришли родители, друзья, ученики и учителя.