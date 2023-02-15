Строительство ФОКа в Сселках под Липецком отложили на 2024 год Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке в микрорайоне Сселки отложили строительство ФОКа на 2024 год. В проектно-сметной документации нашли недочеты. Специалисты устраняют ошибки. Заявку на строительство планируют подать в следующем году.

Департамент физической культуры и спорта рассказал о проделанной за год работе на профильной комиссии горсовета. Сейчас в Липецке работают 10 спортшкол, 7 стадионов, 70 площадок, 21 хоккейная коробка и 5 бассейнов. Ведомство потратило на ремонт и оборудование 46,7 миллионов рублей.

Всего из регионального бюджета на спорт выделили 543 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета. В 2022 году платные услуги принесли на 16% больше прибыли – липчане заплатили 69 миллионов за спортивные занятия.