Какие улицы Липецка останутся без света и воды 16 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 16 февраля в Липецке отключат воду и свет. Причина тому - ремонт сетей. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Механизаторов, 8, 9а, 10, 12; Московская, 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а; Баумана, 299б, 299г; Садоводчество «Сокол 1», 446; Партизанская, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, проезд Ильича. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б; Крылова, 63, 63а; Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 4а, 4б, 4, 6-9, 11, 11а; проспект Победы 20, 22а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Доватора, Крылова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная; Красная, Арктическая, 20 Партсъезда, Дарвина, Маяковского.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Юных Натуралистов, 12а; Папина, 4; Красная, 30а. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: *175, 236-175.