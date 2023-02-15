Липчанка Полина Березнева стала серебряным призером первенства России по легкой атлетике

Полина Березнева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В легкоатлетическом манеже Смоленского государственного университета спорта состоялся главный старт зимнего легкоатлетического сезона среди юношей и девушек до 18 лет – первенство России в помещениях. Липецкую область на соревнованиях представляли спортсмены cпортивной школы олимпийского резерва. В прыжках в высоту наша землячка Полина Березнева завоевала серебряную медаль, преодолев планку на отметке 180 см.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчане завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике.