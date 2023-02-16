61-летний водитель Лифана погиб в ДТП с МАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 15 февраля в Липецкой области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Авария произошла в Усманском районе на автодороге Усмань-Поддубровка-Воробьевка. 61-летний мужчина за рулем Лифан не выдержал дистанцию и врезался в прицеп МАЗа. Несчастный погиб на месте.

В тот же день в Становлянском районе на трассе М4 Дон 39-летний водитель Мицубиси вылетел в кювет и врезался в забор. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, его доставили в больницу.

В Ельце на улице Задонская 35-летний мужчина за рулем Фольксвагена сбил 10-летнего пешехода. Мальчика с травмами находится в больнице. Предварительно, вина на водителе, который не учел скоростной режим. Проводится расследование.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.