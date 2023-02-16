Охотничий биатлон пройдет под Липецком в честь Дня защитника Отечества

Липчан приглашают на охотничий биатлон Фото: Архив "КП"

В Липецкой области 26 февраля состоится Первенство Елецкого района по охотничьему биатлону. Мероприятие посвятят Дню защитника Отечества. Оно пройдет на территории оздоровительного лагеря «Белая берёзка» в селе Казаки Елецкого района. Кроме охотничьего биатлона, планируется забег с охотничьими ружьями, стрельба по тарелкам, силовые состязания - мужчины будут перетягивать канат и поднимать гири.

В соревнованиях могут поучаствовать все желающие охотники. Для этого нужно собрать команду из 3 человек. При себе нужно иметь действующий охотничий билет, лицензию на охотничье оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в общедоступные угодья Елецкого района.

Предварительные заявки на участие нужно до 21 февраля отправить на электронную почту elrain-sport@mail.ru, указав ФИО, год рождения, номер охотничьего билета, РОХа и вид испытания. Как сообщили в пресс-службе Охотнадзора, вопросы можно задать по телефону 8(47467)2-65-31.