В проблемном общежитии №15 на 100 семей в Липецке начали капитальный ремонт Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Липецкой области

В Липецке по улице Астраханской в проблемном общежитии №15 начали капитальный ремонт. В доме живут более 100 семей. Специалисты начали менять электропроводку. Дальше по плану – наладить сети холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, улучшить отопление. Также строители обновят крышу, фасад и подвал.

Очередь многоэтажки до капремонта должна была дойти только в 2029 году. Однако жителей беспокоили протекающая в подвале канализация, поврежденная проводка и проблемы с водоснабжением. Поэтому липчане просили начать работы раньше. Весной 2022 года после выездной проверки подвал очистили и высушили, а сроки капремонта перенесли на 2023 год.

Всего в этом году в Липецкой области отремонтируют 21 общежитие, сообщили в пресс-службе регионального ФКР.