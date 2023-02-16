Автостоянку, пожарное депо и рынок могут построить в Липцеке у трассы Орел-Тамбов и Елецкого шоссе

Липчан приглашают поучаствовать в общественных обсуждениях Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в районе трассы Орел-Тамбов и Елецкого шоссе планируют возвести центр хранения пищевых отходов, открытую автостоянку, пожарное депо, рынок. Там же может появиться канализационная насосная станция и локальные очистные сооружения ливневки.

По этому вопросу пройдут общественные обсуждения. Проекты планировок территорий появятся 16 февраля в фойе здания №1 на площади Театральная - там установят экспозицию. Также узнать о предполагаемых изменениях можно на сайтах администрации Липецка и департамента градостроительства и архитектуры в разделах «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по проектам принимает департамент градостроительства до 27 февраля. Написать можно на электронную почту proekt@lipetskcity.ru, либо направить письмо по адресу: площадь Театральная, 1, кабинет 206.