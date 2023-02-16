Количество фальшивых купюр уменьшилось на 45% за год в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

За год в Липецкой области количество поддельных денежных купюр уменьшилось на 45%. Эксперты обнаружили 130 фальшивок, 73 из них – пятитысячные купюры. Сотрудники региональных банков нашли 28 подделок номиналом 2000 рублей и 27 – номиналом 1000 рублей. Выявили и две фальшивые банкноты поменьше – на 500 и 100 рублей. Более того, хитрецы выпустили даже три купюры США по 100 долларов. За год число валютных подделок уменьшилось на 70% в регионе, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области.

Напомним, к началу 2023 года липчане накопили в банках более 180 миллиардов рублей. Сумма на депозитах выросла на 12% за 2022 год. Жители региона предпочитают открывать вклады в рублях. Они более выгодны и безопасны во время санкций.