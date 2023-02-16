Безработные выкрали кухню из загородного дома в селе под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области раскрыли кражу мебели из дома. О преступлении в полицию заявила 30-летняя липчанка. Неизвестные обворовали ее загородный дом в селе Нижняя Матренка Добринского района. В период с 10 по 15 февраля злодеи украли кухонный гарнитур, стол и диван. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых преступников. Ими оказались безработные местные жители 26 и 37 лет. Одного из мужчин уже судили за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые пояснили, что забрали похищенную мебель в свои дома.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.