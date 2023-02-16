К 8 Марта на 16 улицах Липецка заработают дополнительные места для продажи цветов Фото: Василиса РОЖКОВА

В Липецке на 16 улицах будут работать дополнительные точки для продажи цветов к 8 Марта. В областном центре планируют поставить еще 13 площадок на 26 мест.

Живые цветы к женскому празднику липчане смогут купить в 87 палатках: на улицах Ангарская, Космонавтов, Московская, Гагарина, Шуминского, Водопьянова, Циолковского, Стаханова, Юношеская, Плеханова, Белана; на проспектах 60 лет СССР и Победы, на площади Заводской, в Дачном на улице Центральная и в Матырском на Энергостроителей. Торговля пройдет с 6 по 8 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Получить разрешение на уличную продажу цветов можно в городском управлении потребрынка по адресу: улица Советская, дом 1, кабинет №8. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: 23-96-31, 23-96-34.