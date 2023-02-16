Директора осудят за подделку документов при капремонте в школе под Липецком

Директор полностью признал вину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить директора школы, который подделал документы при капремонте здания. Его обвиняют в совершении преступлений по ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По данным следствия, в декабре 2021 года руководитель подписал, что подрядчик выполнил капремонт в школе в деревне Паленка Становлянского района, хотя это было не так. Организации перечислили 2,6 миллиона рублей.

Следствие доказало, что директор действовал из личной заинтересованности, а также пытался скрыть свою некомпетентность при исполнении муниципальных контрактов. Реконструкцию здания должны были завершить в декабре 2021 года, но этого не произошло.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили вместе с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в суд.