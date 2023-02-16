Туман и до 16 градусов мороза в ночь на 17 февраля в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 17 февраля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток от 11 до 16 градусов мороза. Днем от 3 до 8 градусов ниже ноля. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 751 мм рт.ст.

В субботу 18 февраля в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -11 градусов. Днем синоптики обещают 6 градусов со знаком минус. Вечером и ночью ожидается снегопад. Ветер южной четверти 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 7 минут. Луна стареющая.