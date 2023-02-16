Холодную воду отключат на Соколе, а свет - в центре Липецка 17 февраля

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 17 февраля в Липецке вновь отключат свет и воду. С 9 утра до 6 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Зои Космодемьянской; Зегеля, 11, 11в/2, 7а/3, 9а; площадь Плеханова, 1.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в доме №10б по улице 20 Партсъезда, д. 10б. Подробности липчане могут получит в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156 и на проспекте Победы, 53. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Маяковского, Арктическая, 20 Партсъезда, Красная, Студеновская, 6, 8.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Салтыкова-Щедрина, 141; проспект Победы, 53. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: *175, 236-175.