Хоккейный клуб «Липецк» одержал рекордную победу в сезоне-2022/23

18 – 19 февраля липецкие хоккеисты дважды сыграют в Белгороде. Начало обеих встреч в 13:00.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске местный «Сокол» проводил повторный матч с МХК «Липецк». Проиграв первую встречу со счетом 0:5, хозяева улучшили результативность, но при этом пропустили два раза больше. По дублю в составе липчан оформили Матвей Коковин, Клим Коваленко и Василий Балмашнов. По разу отличились Николай Воропаев, Станислав Ахаян, Никита Шальнев и Павел Копытин. Итоговый счет – 10:3 в пользу гостей.

Это самая крупная победа команды Андрея Лунева в этом розыгрыше. Предыдущий рекорд (+6) был установлен 5 октября на своем льду в матче с МХК «Белгород» (7:1).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 53 очка) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (52). У «Липецка» 32 очка и восьмое промежуточное место. Теперь 18 – 19 февраля липецкие хоккеисты дважды сыграют в Белгороде. Начало обеих встреч в 13:00.