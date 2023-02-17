Липецкие спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве ЦФО по универсальному бою

Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Домодедово (Московская область) состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. Cтадион «Авангард» принял более 600 спортсменов из 14 регионов страны. Спортсмены Липецкой региональной общественной организации «Федерация универсального боя» завоевали пять золотых, две серебряных и десять бронзовых медалей.

В категории «лайт» победителями стали - Виктория Бычкова (в/к 52 кг) и Михаил Некрасов (95 кг). Серебро завоевали - Елена Харламова (70 кг) и Мария Трубицина (78+ кг). Бронзу выиграли - Маргарита Рвачева (47 кг), Вадим Крутяков (50 кг), Анастасия Минакова (52 кг), Мария Ражнина (63 кг), Яна Кудря (70 кг), Яков Борисов (95 кг) и Михаил Покачалов (90 кг).

В категории «классика» победу одержали - Яков Борисов (95 кг), Виктория Бычкова (52 кг) и Вадим Крутяков (50 кг). Бронзовые награды достались Маргарите Рвачевой (47 кг), Михаилу Некрасову (95 кг) и Данилу Попову (95+ кг).

Победители соревнований примут участие в первенстве России в марте. Подготовила спортсменов главный тренер сборной команды Липецкой области по универсальному бою Евгения Покачалова.