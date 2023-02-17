Подрядчик вывезет с улиц Липецка 560 тонн старых шин за миллион рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк выбрали, кто будет вывозить с улиц города старые шины. Управление главного смотрителя провело торги. Их выиграл один из резидентов Технопарка, который занимается утилизацией отходов.

По техническому заданию, подрядчик должен собирать покрышки и отправлять их на переработку. Последним займется еще один резидент Технопарка, пояснили в пресс-службе мэрии.

Стоимость контракта - около миллиона рублей. За эти деньги организация должна вывезти с территорий областного центра более 560 тонн шин. А график и адреса, куда подрядчик будет вывозить старые автопокрышки, управление главного смотрителя будет предоставлять постепенно, мониторя улицы города по мере исполнения контракта.