Три человека пострадали в ДТП на улице Баумана в Липецке

Фото: УМВД по Липецкой области Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке в ДТП с «Хендэ Солярис» и «Шкодой Фабия» пострадали три человека. В четверг, 16 февраля, в 11:45 на улице Баумана столкнулись две иномарки. На скорой с травмами увезли 37-летнего водителя «Шкоды» и двух пассажиров «Хендэ» – 31 и 36 лет. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, за сутки автомобилисты нарушили ПДД 2 335 раз. Инспекторы поймали и привлекли к административной ответственности четырех водителей. За езду без ремня безопасности штрафы выписали 83 автолюбителям. Дорожные камеры зафиксировали 2025 случаев превышения скорости.