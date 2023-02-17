ВАЗ «Патриот» сгорел ночью на бульваре Есенина в Липецке

Фото: сайт ГУ МЧС по Липецкой области. Фото: Предоставлено "КП"

Ночью пятницы, 17 февраля, на бульваре Есенина в Липецке сгорел ВАЗ «Патриот» 2016 года выпуска. Звонок поступил в диспетчерскую в 01:20. На место происшествия выехали два расчета МЧС и два добровольца. К счастью, никто не пострадал. Пожар успели потушить до приезда спасателей. Огонь полностью уничтожил автосалон на площади в четыре квадрата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Напомним, за неделю с 6 по 12 февраля в областном центре зарегистрировали девять пожаров. Спасатели пять раз приезжали к горожанам, которые забывали про включенную плиту. Самое крупное возгорание произошло на Заводской площади. Сгорело здание на 30 квадратов