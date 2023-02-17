Овощи и фрукты продолжают дорожать в Липецкой области

В Липецкой области продолжают дорожать овощи и фрукты. По сообщению Липецкстата, за неделю в регионе подорожали репчатый лук – на 16%, бананы и картофель – 6%, помидоры и огурцы – 4%. Теперь, в среднем, за килограмм лука придется отдать 39 рублей, бананов – 113, картофеля – 28. Помидоры и огурцы стоят 158 и 245 рублей за килограмм соответственно.

Цены на мясо в Липецкой области остались прежними. Баранина стоит так же, как и на прошлой неделе – 543 рубля за килограмм. Незначительно подешевели говядина и курица – менее 1%, а свинина – 1,4%. Стоимость за килограмм говядины – 430 рублей, свинины – 255 рублей и курицы – 146 рублей.

Напомним, за год жители региона потратили на продукты, табак и напитки 163 миллиарда. В сравнении с 2021 годом – это на 4,3% меньше. Выручка от заведений общепита в 2022 году составила 9 миллиардов.