Родственница украла с карты пенсионера 86800 рублей в селе под Липецком

Полицейские установили личность подозреваемой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В селе под Липецком родственница украла с карты пенсионера 86 800 рублей. 63-летний житель села Тербуны обратился в полицию, когда с его банковского счета начали пропадать деньги. Полицейские нашли подозреваемую – безработную 45-летнюю женщину.

Оказалось, что с лета 2020 года по 20 мая 2021 года пенсионера часто навещала дальняя родственница. По ночам женщина брала чужой телефон и переводила на свою карту деньги. Затем понемногу снимала наличку – по одной-две тысячи. При этом, хитрая родственница делала большие перерывы между походами к банкомату, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая призналась, что совершила преступление из-за тяжелого материального положения. Она надеялась, что пенсионер ничего не заметит.

15 февраля сотрудники МО МВД «Тербунский» установили причастность родственницы к краже. Воровке грозит до шести лет по части 3 статье 158 УК.