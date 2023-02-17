Врачу-терапевту с фальшивым дипломом в Липецке грозит до года колонии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке врачу с фальшивым дипломом о медобразовании грозит до года колонии. 38-летняя липчанка решила устроиться терапевтом в частную клинику. Женщина показывала работодателям диплом – якобы она училась в медвузе на «лечебное дело». Таким образом, аферистка проработала в больницах больше года – с декабря 2021 по февраль 2023 года.

Обман раскрылся случайно. Однажды поддельного врача в «белом халате» увидела знакомая и пришла в недоумение. Ведь женщина знала, что подозреваемая никогда не училась в медицинском. Внимательная подруга решила разобраться в происходящем и обратилась в органы. Оказалось, что диплом об образовании, действительно, фальшивый – липчанку уволили.

Обманщице грозит до года колонии по части 3 статье 327 УК, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. Полиция продолжает расследование.