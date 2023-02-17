400 пирожков для участников СВО испекли студенты-кондитеры из Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Студенты-кондитеры из Елецкого колледжа инновационных технологий в Липецкой области испекли 400 пирожков для участников СВО. Первую партию отправят военнослужащим в течение суток, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здесь и плюшки с корицей, и пирожки с яблочной начинкой – все приготовили по специальной технологии под руководством опытных поваров. Не забыли добавить и главный секретный ингредиент – частичку души, отметили в управлении образования и науки. Продукты для вкусной гумпомощи закупили волонтеры и управление культуры Ельца.

Напомним, из областного центра отправили крупную партию гуманитарного груза. В зону СВО бойцам доставили зимнюю одежду, обувь, продукты и газовые горелки. В две воинские части, в которых служат наши земляки, отвезли мобильные бани и нательное белье.