Более 7,7 тысяч ипотечных кредитов взяли жители Липецкой области за год
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Жители Липецкой области за год взяли более 7,7 тысяч ипотечных кредитов. Сумма ипотеки в среднем составила три миллиона рублей, а средний срок кредита – 23 года, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону. При этом, средневзвешенная процентная ставка к декабрю прошлого года уменьшилась на 1,1% – с 8% до 6,9%.
Липчанам напоминают о праве на кредитные или ипотечные каникулы. Закон разрешает взять перерыв на полгода, если заемщик испытывает материальные трудности, а единственное готовое жилье оформлено в ипотеку на сумму не более 15 миллионов.
Банк России рекомендовал не насчитывать штрафы за просроченные платежи до конца этого года, а также не выселять людей из ипотечного жилья.