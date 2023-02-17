Более 7,7 тысяч ипотечных кредитов взяли жители Липецкой области за год Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецкой области за год взяли более 7,7 тысяч ипотечных кредитов. Сумма ипотеки в среднем составила три миллиона рублей, а средний срок кредита – 23 года, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону. При этом, средневзвешенная процентная ставка к декабрю прошлого года уменьшилась на 1,1% – с 8% до 6,9%.

Липчанам напоминают о праве на кредитные или ипотечные каникулы. Закон разрешает взять перерыв на полгода, если заемщик испытывает материальные трудности, а единственное готовое жилье оформлено в ипотеку на сумму не более 15 миллионов.

Банк России рекомендовал не насчитывать штрафы за просроченные платежи до конца этого года, а также не выселять людей из ипотечного жилья.