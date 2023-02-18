Водитель автобуса уснул за рулем и врезался в грузовик в Липецке

ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ночью с 17 на 18 февраля в Липецке столкнулись пассажирский автобус «Волгабас» и грузовик с прицепом. ДТП случилось в 23.45 у дома №91 по улице Московская. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 47-летний водитель автобуса врезался в большегруз «Мерседес». Мужчина пояснил, что уснул за рулем.

ДТП с автобусом и грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

К счастью, пассажиров в тот момент в салоне не было. Никто из водителей также не пострадал. Повреждения получили только машины. У автобуса разбита передняя часть. У грузовика вмяло конструкцию прицепа.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.