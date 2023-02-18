В Липецке холодную воду отключат жителям Сырского Рудника 19 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 19 февраля в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся жители Сырского Рудника. Все из-за ремонтных работ на сетях. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №2 по улице Прудная, а также в частном секторе: улицы Городовикова, Жактовская, Минская, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Поселковая, Паровозная, Прудная, Ударников, переулок Узорный, МУП «Липецктеплосеть» котельная «Липецкие узоры».

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по Прудной. После ремонтных работ вода может быть мутной. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.