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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:14

В Липецке холодную воду отключат жителям Сырского Рудника 19 февраля

Причина - ремонт сетей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке холодную воду отключат жителям Сырского Рудника 19 февраля

В Липецке холодную воду отключат жителям Сырского Рудника 19 февраля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 19 февраля в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся жители Сырского Рудника. Все из-за ремонтных работ на сетях. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №2 по улице Прудная, а также в частном секторе: улицы Городовикова, Жактовская, Минская, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Поселковая, Паровозная, Прудная, Ударников, переулок Узорный, МУП «Липецктеплосеть» котельная «Липецкие узоры».

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по Прудной. После ремонтных работ вода может быть мутной. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.