Хоккейный клуб «Липецк» выиграл черноземное дерби у «Белгорода»

У «Липецка» 34 очка и восьмое промежуточное место. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине «Белгород» принимал МХК «Липецк». На 19-й минуте гости повели в счете – отличился Федор Попов. Именно этот эпизод стал ключевым – в дальнейшем липчане наращивали перевес, но хозяева льда тут же отвечали. Итог – 4:2 в пользу парней Андрея Лунева. Помимо Попова, по разу географических соседей огорчили – Павел Копытин (23-я, 2:0), Никита Попадьин (45-я, 3:1) и Василий Балмашнов (51-я, 4:1).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 55 очков) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (54). У «Липецка» 34 очка и восьмое промежуточное место. Теперь сегодня, 19 февраля, наши парни проведут повторный матч в Белгороде. Начало в 13:00.